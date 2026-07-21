الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي

خبرني - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كلاً من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روجر ويكر، والعضو الأبرز في اللجنة، السيناتور جاك ريد.

وبحث اللواء الركن الحنيطي، خلال اللقاء، أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واستمرار التنسيق وتطوير مجالات التعاون العسكري، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.