جمعية وكلاء السيارات الأردنيين: الاتفاقية التجارية ستخفض الضريبة على المركبات الأميركية إلى 16%

خبرني - أكد ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو، الثلاثاء، أن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها اليوم مع الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها أثر واضح على النسبة المفروضة على مستوردات الأردن من المركبات الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن قياس الأثر الكامل لهذا القرار على السوق يحتاج إلى دراسة انعكاساته على أسعار المركبات المختلفة.

وأوضح الزرو خلال حديثه لقناة المملكة أن التأثير المباشر للاتفاقية سيكون على نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات، مبينا أن المركبات تخضع حاليا لضريبة خاصة، إضافة إلى ضريبة عامة على المبيعات والتي ستبقى كما هي دون تغيير.

وأضاف أن الفرق في أسعار المركبات الجديدة الواردة من المنشأ الأميركي سيكون مرتبطا بنسبة الضريبة الخاصة التي كانت مفروضة سابقا، والتي ستتغير بموجب القرار الجديد على فئة هذه المركبات.

وبيّن الزرو أن المركبات الكهربائية والهايبرد والبنزين الواردة من الولايات المتحدة كانت تخضع قبل هذا التعديل لنسب مختلفة من الضريبة الخاصة، حيث كانت المركبات الكهربائية تخضع لضريبة خاصة بنسبة 27%، والمركبات الهايبرد بنسبة 39%، والمركبات التي تعمل بالبنزين بنسبة 55%

وأشار إلى أن هذه النسب ستنخفض لتصبح 16% فقط على جميع هذه الفئات، ما سيؤدي إلى وجود فروقات واضحة في أسعار المركبات.

وأكد أن انعكاس القرار على السوق الأردني يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لافتا إلى أن جميع أنواع السيارات الموجودة في السوق الأردني ليست بالضرورة متوفرة بالمنشأ الأميركي، وأن معظم أو كل الطرازات ليست واردة من الولايات المتحدة.

وأوضح الزرو أن الإعفاء أو التخفيض في الضريبة الخاصة سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض أسعار السيارات الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن حجم التأثير على سوق المركبات بشكل عام غير واضح في المرحلة الحالية، ويحتاج إلى دراسات أكثر لمعرفة انعكاساته.

وأضاف أن الأثر المبدئي المتوقع هو انخفاض أسعار السيارات الجديدة (الزيرو) القادمة من المنشأ الأميركي نتيجة انخفاض العبء الضريبي عليها.

ووقع الأردن والولايات المتحدة الأميركيَّة، الثلاثاء، اتفاقية للتِّجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما.

وتأتي الاتفاقيَّة، التي بدأ التشاور عليها منذ قرابة عام، بهدف بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

ووقع الاتفاقية في واشنطن اليوم عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب الأميركي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية.