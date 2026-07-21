من الذاكرة إلى المناعة.. ماذا تفعل 5 حبات جوز يومياً بجسم طفلك؟

خبرني - أظهرت معلومات غذائية حديثة أن الجوز يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الأساسية التي تدعم نمو الأطفال وصحتهم العامة، ما يجعله خياراً مناسباً لإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي.

ويشير مختصون إلى أن تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاماً ما بين حبتين إلى خمس حبات من الجوز يومياً يمكن أن يساهم في تلبية جزء من احتياجاتهم الغذائية.

ويتميز الجوز باحتوائه على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تلعب دوراً مهماً في دعم نمو الدماغ والحفاظ على تدفق الدم إليه بشكل صحي. كما يحتوي على مجموعة من فيتامينات "ب" التي ترتبط بتحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية، ما يجعله من الأغذية المفيدة خلال مراحل التعلم والنمو.

وفي جانب المناعة، يعد الجوز مصدراً جيداً لفيتامين "هـ" المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد الجسم على مواجهة العوامل المسببة للأمراض وتقليل تأثير الجذور الحرة. كما يحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والمنغنيز، اللذين يساهمان في نمو العظام وتعزيز قوتها، إضافة إلى دعم امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

وتشير الدراسات الغذائية إلى أن العناصر الموجودة في الجوز قد تساعد أيضاً في دعم صحة الجهاز العصبي. فمزيج أوميغا-3 وفيتامينات "ب" والمغنيسيوم يرتبط بالمساعدة في الحفاظ على التوازن العصبي وتقليل مستويات التوتر والتهيج لدى الأطفال.

ولا تقتصر فوائد الجوز على ذلك، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم النمو العام وإنتاج الطاقة في الجسم. كما يعد مصدراً للبيوتين (فيتامين ب7) الذي يساهم في الحفاظ على صحة الشعر، بينما يدعم فيتامين "هـ" صحة العينين ويساعد في تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد.

وينصح خبراء التغذية بتقديم الجوز للأطفال ضمن وجبات متوازنة أو إضافته إلى وصفات صحية محببة، مع مراعاة العمر واحتمالية وجود حساسية من المكسرات لدى بعض الأطفال.