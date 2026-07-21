 مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا حول اتهامات الحوثيين الأخيرة للمملكة

خبرني - أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة، في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة، اتهامات الحوثييين الأخيرة للمملكة، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس.

وجدد المجلس، في بيان، اليوم الثلاثاء، إدانته لـ"انخراط الميليشيا في صراعات إقليمية لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما عمّق معاناة الشعب اليمني وهدد الأمن الإقليمي".

وبشأن أمن الملاحة، أكد مجلس الوزراء السعودي عزم المملكة على اتخاذ "الإجراءات الحازمة" لحماية أمنها وسفنها، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما جدد المجلس تضامن المملكة مع دول الكويت والبحرين والأردن الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات تجاه "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مطالباً بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري الذي يهدد استقرار شعوب المنطقة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وما حمله من تثمين للدور السعودي الداعم للبنان وجهودها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.