 رسالة نارية من قائد سلاح الجو الإيراني عقب نجاح ضربة الكويت

خبرني - أكد نائب قائد سلاح الجو للجيش الإيراني، العميد طالب زاده، أن الادعاءات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلاح الجو الإيراني قد تحولت إلى "هزيمة مذلة" للجيش الأمريكي.

جاء ذلك تعليقا على ما قال إنه "هجوم ناجح نفذته مقاتلات F-5 التابعة لسلاح الجو الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت".

وقال العميد طالب زاده إن هذا الهجوم النوعي، الذي تم بنجاح رغم وجود طبقات دفاعية متعددة ومتطورة، لم يكن مجرد عملية عسكرية فحسب، بل كان "صفعة مدوية" تحطمت أمامها أسطورة الحصانة والغطرسة الأمريكية، مما أثبت أن ما وصفه بـ "الجيش الأمريكي الإرهابي" ليس بمنأى عن الضربات الموجعة.

وشدد القائد الإيراني على أن العدو لن يتمكن أبداً من طمس آلاف السنين من التاريخ والحضارة المنيعة لدولة مثل إيران، مشيراً إلى أن الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة قد مزق وهم "القوة العظمى" التي لا تُقهر، وكشف هشاشة الادعاءات الأمريكية بشأن السيطرة الجوية.

وفي إشارة إلى الدروس التاريخية، استذكر العميد طالب زاده الحرب العراقية الإيرانية، قائلاً: "لقد علمتنا تلك الحرب دروساً كثيرة، فسلاح الجو في المستقبل سيكون مختلفاً تماماً، ويجب أن يكون قادراً على الرد على أي تهديد بكل حزم واقتدار".

وفي سياق متصل دعا جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، للقضاء على الحرس الثوري الإيراني من أجل تغيير النظام هناك، معتبرا أن ما يقوله المدنيون هناك لا يعني الكثير عندما يكون الحرس الثوري هو من يمسك بزمام الأمور والقرارات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد إيران باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، دانت دولة الكويت بأشد العبارات، استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها، معتبرة أنه نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.