اتفاق أردني أميركي يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10%

خبرني - وقّع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما.

وبحسب الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذاً أكثر تفضيلاً إلى السوق الأميركية، بما يعزز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، وتركزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات، والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة.

وتأتي الاتفاقية، التي بدأ التشاور عليها قبل نحو عام، استناداً إلى العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، التي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.

ووقّع الاتفاقية في واشنطن عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأميركي الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية الوزير جمايسن جرير.

وستسهم الاتفاقية في تسهيل دخول البضائع بين البلدين، بما يدعم زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات، إلى جانب تسهيل دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأردنية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.

وبموجب الاتفاقية، سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأميركية إلى الأردن، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

كما تتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، تشمل إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأميركية.

ونصت الاتفاقية أيضاً على استكمال العمل في المواضيع المتعلقة بالتجارة في قطاعي الخدمات والاستثمار، لمعالجة المعيقات وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب التأكيد على الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، وتعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي، مع التزام الأردن بعدم فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.

وتشمل الاتفاقية كذلك تعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال التعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، ومكافحة التهرب الجمركي، ومعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية.

وأشار البيان إلى أن عدداً من المعاملات التجارية الأخيرة يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها شراء الخطوط الجوية الملكية الأردنية ست طائرات من طراز "بوينج 787-9" بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان شركة صناعات الأدوية الأردنية "الحكمة" استثمار مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، إضافة إلى رغبة شركات أردنية بشراء مواد خام من الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 300 مليون دولار سنوياً.