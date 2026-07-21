مدير مستشفى الرمثا: إنشاء طابق جديد يضم غرف عمليات ووحدة عناية حديثة

أكد مدير مستشفى الرمثا الحكومي عبدالعزيز الذيابات، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان للمستشفى كانت زيارة ميدانية هدفت إلى الوقوف على الواقع الصحي والاستماع مباشرة إلى احتياجات المستشفى والكوادر العاملة، واتخاذ قرارات عملية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الذيابات إن أبرز مخرجات الزيارة تمثلت بتوجيه رئيس الوزراء بالبدء بإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء طابق إضافي يضم غرف عمليات حديثة ووحدة عناية حديثة، استجابة للزيادة في أعداد السكان والحاجة إلى التوسع في الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت بالفعل إجراءات إعداد الدراسات، بحسب المملكة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أوعز أيضا بالبدء الفوري بأعمال صيانة وهيكلة أقسام المستشفى، لافتا إلى أن قسم الجراحة من المتوقع أن يصبح جاهزا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الطبية، أوضح الذيابات أن وزارة الصحة زودت المستشفى بمعظم احتياجاته من الأجهزة، فيما يجري العمل على توفير أجهزة إضافية ضمن مشروع اللامركزية، إلى جانب تزويد المستشفى بأجهزة متخصصة للقلب وتحديث عدد من الأجهزة الطبية الحالية.

وأشار إلى أن مستشفى الرمثا الحكومي يضم جميع التخصصات الطبية الرئيسية وعددا من التخصصات الفرعية، كما تم مؤخرا تزويده بوحدة تنظير، الأمر الذي أسهم في تطوير مستوى الخدمات وتقليل أعداد التحويلات إلى المستشفيات الأخرى.

وأوضح أن المستشفى يخدم نحو 250 ألف مواطن في لواء الرمثا، مؤكدا أن وزارة الصحة تنسق مع المستشفيات الأخرى لتحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوافرة، بينما شهدت السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا في التحويلات نتيجة تطور الخدمات الطبية داخل المستشفى.

وفيما يخص الأسرة وحضانات الخداج، أكد الذيابات أن نسبة إشغال الأسرة تتراوح بين 50 و60% في الظروف الطبيعية، وأن المستشفى لم يواجه خلال السنوات الست الماضية أي حالة تعذر فيها تأمين سرير أو تحويل مريض، بفضل التنسيق مع وحدة إدارة الأسرة في وزارة الصحة، التي وصف دورها بأنه أسهم في تقديم خدمة نوعية وحل هذه التحديات.

وتفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، مستشفى الرمثا الحكومي، ووجّه بصيانة مرافقه وأقسامه، وتزويده بالأجهزة الطبيَّة والكوادر الضروريَّة.

كما وجّه حسّان بالبدء بإجراء الدِّراسات الفنيَّة اللازمة لإمكانيَّة إنشاء طابق إضافي لغُرف العمليَّات والعناية الحثيثة في المستشفى.