المخادمة: حملنا أمانة تمثيل الأردن.. وختامها كان مسك بإدارة النهائي

خبرني - أكد الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، أن الطاقم التحكيمي الأردني حمل "أمانة تمثيل الشعب الأردني والكرة الأردنية" في نهائيات كأس العالم 2026، معربًا عن اعتزازه باختتام المشاركة بإدارة المباراة النهائية للمونديال.

وقال المخادمة في تصريحات له لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، الثلاثاء، إن مشاركة الطاقم التحكيمي الأردني في البطولة العالمية تُوجت بإدارة نهائي كأس العالم، مضيفًا: "الحمد لله رب العالمين، ختامها كان مسك بالنهائي".

وتقدم المخادمة بالشكر إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل دائم مع الطاقم التحكيمي ومتابعًا لجميع المستجدات طوال فترة البطولة.

كما شكر الأمانة العامة للاتحاد، ولجنة الحكام، ودائرة الحكام، وجميع العاملين خلف الطاقم التحكيمي الأردني، مثمنًا الدور الذي أدوه في دعم مسيرة الحكام خلال مشوارهم في المونديال.

وأشاد المخادمة بدور الإعلام الأردني، واصفًا إياه بـ"الداعم الأساسي والرئيسي" للطاقم التحكيمي منذ اليوم الأول للبطولة وحتى المباراة النهائية.

وبين المخادمة أن الطاقم الذي ضم إلى جانبه الحكمين المساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي، أدى الأمانة في تمثيل الأردن بأفضل صورة في أكبر محفل كروي عالمي، معربًا عن شكره لكل من ساندهم خلال مشاركتهم التاريخية في كأس العالم.

واستقبل الأردنيون، عصر الثلاثاء، الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي، بعد اختتام مشاركة تاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، شهدت حضورا لافتا للتحكيم الأردني في أكبر محفل كروي عالمي.