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طاقم التحكيم الأردني يعود إلى المملكة بعد إنجاز تاريخي في المونديال - فيديو

  • 21 تموز 2026
  • 17:50
طاقم التحكيم الأردني يعود إلى المملكة بعد إنجاز تاريخي في المونديال فيديو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح الحكم الأردني أدهم مخادمة خلال تكريم حكام نهائي كأس العالم 2026

خبرني  - عاد إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، عبر مطار الملكة علياء الدولي، طاقم الحكام الأردني المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، بعد اختتام مشاركته التاريخية في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في إنجاز غير مسبوق للتحكيم الأردني على مستوى المونديال.

وضم الطاقم الحكم الدولي أدهم المخادمة، والحكمين المساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي، حيث أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الطاقم إدارة أربع مباريات في البطولة، بعد المستويات الفنية المتميزة التي قدمها، ليؤكد حضوره بين نخبة حكام العالم.

وشهدت المشاركة الأردنية محطة تاريخية جديدة، بعدما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي أدهم المخادمة ليكون الحكم الرابع في المباراة النهائية لكأس العالم، كما تم تكليف محمد البكار بمهمة الحكم المساعد الاحتياطي في النهائي، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم الأردني لدى "الفيفا".

وكان الطاقم الأردني قد أدار خلال البطولة مباريات إسبانيا والرأس الأخضر، ونيوزيلندا وبلجيكا في دور المجموعات، وإنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16، قبل أن يتوج مشاركته بالتواجد في المشهد الختامي للمونديال، بعد حصوله على تقييمات فنية مرتفعة من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

وتعد مشاركة مونديال 2026 الأولى في تاريخ الأردن التي يشهد فيها كأس العالم وجود حكم ساحة أردني، ممثلاً بأدهم المخادمة، كما شكلت المشاركة امتداداً لمسيرة تطور التحكيم الأردني، الذي رسخ مكانته بين أبرز مدارس التحكيم الآسيوية والدولية، وأكد قدرة الكفاءات الأردنية على إدارة أكبر المحافل الكروية العالمية.

 

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