الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

خبرني - نعى جلالة الملك عبدالله الثاني الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال جلالته: "رحم الله الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح، عرفته صديقاً خلوقاً، طيب السيرة، نبيل الخصال، كان مثالاً في المحبة والوفاء والصدق، ومن خيرة من خدم في صفوف قواتنا المسلحة، ودرب أجيالاً من جنود هذا الوطن."

ويعد المرحوم من أبرز رواد القفز الحر والرياضات الجوية في المملكة، إذ شغل منصب قائد فريق المظليين في القوات الخاصة، وتولى إدارة نادي الرياضات الجوية الملكية الأردنية، وأسهم في تدريب وإعداد أجيال من المظليين.

كما تولى جنكات تدريب جلالة الملك على القفز الحر عام 1983 بعد تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وظل اسمه مرتبطاً بتطوير هذه الرياضة في الأردن وبمسيرة حافلة بالخدمة والعطاء.