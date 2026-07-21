دورة تدريبية حول تعدد الزوجات ! .. داعية يثير الجدل والسخرية في مصر

خبرني - أثار إعلان الداعية الإسلامي عبد الكريم محمود عن كورس (دورة تدريبية) لـ"تعدد الزوجات" مقابل 400 جنيه، موجة عارمة من الجدل والسخرية في مصر.

تضمن الإعلان المتداول عرضاً لفترة محدودة بسعر 400 جنيه يُحول عبر خدمات المحافظ الإلكترونية، مشيراً إلى أن السعر سيعود لاحقاً إلى قيمته الأصلية. وادعى صاحب الإعلان، الذي يملك حسابه أكثر من 800 ألف متابع، أن الدورة لا تعتمد على الطرح النظرية، بل تتضمن تجارب واقعية ينقلها بصفته "مُعدِّداً" يعيش التجربة بنفسه داخل بيوته.

وأكد مقدم الدورة أنه سيعلم المشتركين آليات التعامل مع أكثر من زوجة، وكيفية الحفاظ على الاستقرار في البيت الأول، مع إمكانية تقديم استشارات خاصة لمن يرغب في الإقدام على هذه الخطوة.

في المقابل، قوبل الإعلان بسيل من التعليقات الساخرة من قبل المتابعين، حيث اعتبر أغلبهم أن هذا الطرح يندرج تحت باب التجارة بالتفاصيل الأسرية والترويج لحلول واهية، مشددين على أن إدارة البيوت وتحديات التعدد لا يمكن اختزالها في دورات تدريبية سريعة مدفوعة الأجر.

وقال أحدهم: "كورس بـ400 جنيه علشان الشرع محلل أربعةـ، يعني كل زوجة بـ100".