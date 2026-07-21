6 منتخبات تضمن مقاعدها رسميا في مونديال 2030

خبرني - حسمت 6 منتخبات تمثل ثلاث قارات مقاعدها مبكرا في نهائيات كأس العالم 2030، مستفيدة من الترتيبات الخاصة بالنسخة المئة التي تأتي احتفاء بمرور قرن على انطلاق أول نسخة من المونديال.

وضمن الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال الصعود المباشر إلى النهائيات دون خوض التصفيات القارية، اتساقا مع الأعراف واللوائح المتبعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنح الدول المنظمة للملف المشترك بطاقات عبور تلقائية للحدث الكروي الأكبر عالميا.

وفي قرار استثنائي من "الفيفا"، التحقت منتخبات الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بركب المتأهلين، إذ تضمن القرار منح كل دولة منها استضافة مباراة افتتاحية واحدة احتفالا بالذكرى المئوية للنسخة الأولى التي أقيمت في العاصمة الأوروغويانية "مونتيفيديو" عام 1930، على أن تنتقل بقية منافسات البطولة لاحقا إلى الأراضي المغربية والإسبانية والبرتغالية.

وبهذا القرار، أضحت المنتخبات الستة أول الحاضرين رسميا في النسخة المئوية، التي تشهد أروقة "الفيفا" حولها مناقشات مستفيضة بشأن إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 64 منتخبا بدلا من 48، في خطوة قد تجعل من مونديال 2030 النسخة الأضخم والأكثر شمولا في تاريخ اللعبة.

يذكر أن المنتخب الإسباني كان قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف بعد التمديد لشوطين إضافيين.