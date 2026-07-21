رونالدو يتعرض للسخرية أثناء احتفالات إسبانيا بكأس العالم - فيديو

خبرني - شهدت احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 موقفا غريبا حيث تم السخرية من النجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وعاد منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي إلى أرض الوطن حيث احتفلوا وسط جماهيرهم في موكب مكشوف وسبق ذلك تكريم خاص في القصر الملكي.

وفي مساء اليوم نفسه توجهت عناصر منتخب إسبانيا إلى ساحة سيبيليس للاحتفال مع الجماهير بكأس العالم الثاني في تاريخهم، حيث تم تقديم كل لاعب بشكل مميز.

وعند تقديم اللاعب يريمي بينو قال مقدم الحفل بشكل ساخر: "لقد اعتادوا على منادته بكريستيانو رونالدو، ولكنه يمتلك الآن كأس عالم بالفعل"، في إشارة إلى غياب تلك البطولة عن خزينة نجم البرتغال رغم مشاركته في 6 نسخ من البطولة.

وكان منتخب إسبانيا قد نجح في التتويج بلقب كأس العالم عقب انتصاره على الأرجنتين بهدف دون رد مساء على ملعب "ميتلايف".