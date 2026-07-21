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الأردن.. إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق 7 معامل

  • 21 تموز 2026
  • 15:26
الأردن إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق 7 معامل

خبرني - أوقفت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، الثلاثاء، أحد المخابز الكبرى في المحافظة، كما قررت إغلاق وتعطيل وإنذار 7 معامل داخل منشأة المخبز، لمخالفات تتعلق باشتراطات السلامة العامة، وفق ما أفاد محافظ جرش مالك خريسات.

وقال خريسات إن القرار جاء بعد التدرج في الإجراءات وتوجيه عدة إنذارات وتنبيهات للمخبز قبل اتخاذ قرار الإيقاف، موضحا أن المنشأة تضم 7 معامل لإنتاج العصائر والبوظة والكعك والجاتو والمعجنات، إلى جانب مطعم ومعمل ألبان.

وأضاف أن لجنة السلامة العامة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت، بمشاركة ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصحة، والبلدية، والأجهزة الأمنية، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة العامة.

وأكد خريسات أن المواد الغذائية التي جرى فحصها في المنشآت التي شملتها الجولات كانت سليمة ومطابقة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن حملات التفتيش مستمرة على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

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