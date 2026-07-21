ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026

خبرني - أظهرت أحدث مؤشرات الأداء الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري ارتفاعاً في حجم أسطول النقل العام وشركات الشحن المتخصص خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وسط قفزة ملحوظة في أعداد وسائل النقل عبر التطبيقات الذكية.

وفقاً للبيانات الرسمية التي اطلعت عليها المملكة، سجل إجمالي أسطول النقل العام في المملكة نمواً بنسبة 7.8% ليصل إلى 45,602 مركبة بنهاية الربع الثاني، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد السيارات العاملة ضمن التطبيقات الذكية والتي بلغت 16,776 مركبة بنسبة نمو بلغت 21.4%.

كما أظهرت الأرقام استقراراً طفيفاً في أعداد التاكسي الأصفر بنمو نسبته 0.3% ليبلغ 5,284 مركبة. في المقابل، شهدت أعداد السرفيس العمومي تراجعاً بنسبة 1.1% لتصل إلى 985 مركبة، وانخفضت أعداد الحافلات العمومية بنسبة 13.8% ليسجل مجموعها 672 حافلة.

وعلى صعيد قطاع الشحن والنقل المتخصص، ارتفع إجمالي شركات النقل المتخصص بنسبة 11.6% ليصل إلى 385 شركة. وتصدرت شركات نقل البضائع العامة القطاع بـ 164 شركة، تلتها شركات نقل الحاويات بواقع 120 شركة، ثم شركات نقل النفط ومشتقاته بـ 29 شركة.

وفيما يتعلق بالنقل الثقيل، ارتفع عدد الرؤوس القاطرة بنسبة 4.8% ليصل إلى 20,272 رأساً، فيما سجلت المقطورات نمواً بنسبة 1.7% بـ 25,933 مقطورة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط عمر أسطول الشحن بلغ 18.6 سنة مع نهاية الربع الثاني. أما على صعيد بنية الملكية في قطاع الشاحنات، تصدرت الملكية الفردية بنسبة 77.9%، مقابل 22.1% فقط تعود لملكية الشركات.