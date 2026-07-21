تحقيق صادم: مجوهرات تباع عبر أمازون و(تيك توك) تحتوي على معدن سام يسبب السرطان

خبرني - كشف تحقيق صادم أن العديد من قطع المجوهرات "الفضية" المباعة على منصتي "أمازون" و"تيك توك شوب" (TikTok Shop) تحتوي على كميات كبيرة من معدن سام يعرف بقدرته على اﻹصابة بالسرطان.

ووفقا للتحقيق الذي نشرته صحيفة The Sunday Times، فإن القطع تحتوي على "الكادميوم"، وهو معدن أبيض فضي سام، وقد تجاوزت بعض القطع الحدود القانونية المسموح بها بآلاف المرات.

ووفقا للتقرير، فقد احتوى خاتم من "أمازون" على أكثر من 92% من "الكادميوم"، أي أكثر من 9 آلاف ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي (0.01%)، بينما احتوى سوار من "تيك توك" على ما يقرب من 3300 ضعف الحد الأقصى الأوروبي، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المستخدمين في الأسواق العالمية.

والكادميوم، الذي يستخدم عادة في البطاريات والطلاءات المعدنية، هو معدن ثقيل يمكن للتعرض له أن يؤثر سلبا على الكبد والكلى والعظام والرئتين، ويشكل خطرا على العمال الصناعيين.

والأخطر أن أحد الخبراء حذر من أن الكادميوم أسوأ من الزئبق من حيث السمية طويلة الأمد، إذ تشمل أضراره سرطان الكلى وهشاشة العظام وتلف الكبد وسرطان الرئة.

ورغم أن الجلد يمتص نحو 0.5% فقط من الكادميوم، إلا أن الخطر الحقيقي يأتي من التعرض غير المباشر عبر لمس المعدن ثم لمس الفم أو الطعام، بينما تشكل الأقراط خطرا خاصا إذا وضعت في جلد تعرض لجروح أو خدوش.

وهذا ليس التحقيق الأول من نوعه، ففي 2018، وجدت اختبارات أن مجوهرات تباع في متاجر Ross وNordstrom Rack تحتوي على 40% من الكادميوم على الأقل. وهذا العام، اعترضت السلطات البريطانية وأتلفت مجوهرات "أمازون" التي تحتوي على مستويات خطيرة من "الكادميوم"، ما يؤكد استمرار المشكلة رغم التحذيرات السابقة.

ويكشف هذا التحقيق عن خطر صحي خفي يهدد الملايين من مستخدمي منصات التسوق الإلكتروني الذين يشترون مجوهرات رخيصة دون إدراك احتوائها على معدن سام.