52 درجة متوقعة .. تركيا على موعد مع حرّ قياسي

خبرني - حذر خبير الأرصاد الجوية التركي إحسان يورتاش من ارتفاع درجات الحرارة بمدينة أنطاليا غدا الأربعاء إلى 52 درجة، ومن أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون "حرجة".

وقال يورتاش لوكالة نوفوستي "يوم الأربعاء، ستصل درجة الحرارة المحسوسة في أنطاليا إلى 52 درجة مئوية. لذا، يلزم توخي الحذر الشديد خلال الساعات الـ 48 القادمة نظرًا لاستمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات".

ووفقًا لخبير الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة في الظل في أنطاليا بين 40 و44 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير من المعدل الطبيعي.

وحث يورتاش السكان والسياح على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع النار نظرًا لارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات.

وتشهد تركيا موجة حر شديدة منذ أواخر يونيو. وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت حرائق غابات كبيرة في عدة محافظات، بما في ذلك إزمير وبيليجيك وسكاريا وبورصة وإسكيشهير وأنطاليا.