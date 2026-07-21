جوديت بولغار ترفض منصب الرئاسة في هنغاريا

خبرني - رفضت لاعبة الشطرنج الهنغارية الشهيرة جوديت بولغار مقترح رئيس الوزراء بيتر ماغيار تولي منصب الرئاسة في هنغاريا مؤقتا.

وقالت بولغار في منشور على "فيسبوك"، يوم الاثنين: "لا أشعر بأنني أمتلك ما يكفي من القوة لآخذ على عاتقي المسؤولية التاريخية عن توحيد الأمة المنقسمة، وبالتالي ليس بوسعي قبول هذا المقترح".

وشكرت بولغار رئيس الوزراء على المقترح، مشيرة إلى أن هذا شرف كبير بالنسبة لها.

وكان ماغيار قد عرض على جوديت بولغار تولي منصب رئاسة الجمهورية حتى إقرار دستور جديد بعد موافقة الرئيس السابق تاماش شويوك على تعديل قانوني كان ينص على عزله، وذلك على خلفية الصراع السياسي بين الرئيس والحكومة الجديدة بقيادة ماغيار.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الهنغاري رئيسا جديدا للجمهورية في غضون 30 يوما بعد تنحي شويوك. وخلال عام ستجري في هنغاريا صياغة دستور جديد سيطرح على الاستفتاء في وقت لاحق.