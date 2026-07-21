الأردن يدين تصريحات الحوثيين التي تتهم السعودية بحصار الشعب اليمني

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكدا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

‏وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أنّ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.