حزب الاتحاد الوطني الأردني يقود

خبرني - واصل حزب الاتحاد الوطني الأردني تنفيذ مبادرة "مسار الجامعات"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والحزبي لدى طلبة الجامعات الأردنية، حيث شهدت الجامعة الهاشمية محطة جديدة من هذا المسار، بمشاركة أمين عام الحزب محمد فواز الخصاونة، الذي رافق عطوفة عميد شؤون الطلبة، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الطلابية في الجامعة.

وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للمسار الذي أطلقه الحزب من الجامعة الأردنية، في إطار رؤيته الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية الواعية بين الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي باعتباره ركيزة أساسية في مشروع التحديث السياسي.

وأكد الحزب أن هذا المسار يجسد التزامه بالوصول إلى الشباب في الجامعات الأردنية، وفتح قنوات الحوار المباشر معهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بدوره الوطني، وقادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة الإصلاح والتحديث.

ويواصل حزب الاتحاد الوطني الأردني تنفيذ "مسار الجامعات" في مختلف مؤسسات التعليم العالي، إيماناً بأن الجامعات تشكل البيئة الأهم لبناء القيادات الشابة، وترسيخ ثقافة العمل السياسي المسؤول، بما يخدم الوطن ويعزز مسيرة التنمية والديمقراطية.