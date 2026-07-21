لبنان توقف صحفيا بعد منشور (مسيء) لبن سلمان والسعودية

خبرني - أصدرت السلطات القضائية اللبنانية قرارا يقضي يتوقيف الصحفي حسن عليق، بسبب منشور له تضمن "إساءة" للسعودية وقيادتها.

ووفق روسيا اليوم، أعطى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إشارة لشعبة المعلومات بتوقيف حسن عليق بسبب تهجّمه على المملكة العربية السعودية وتسببه بـ"تعكير العلاقات بين لبنان والمملكة".

وتشير المعلومات الى أن عليق لم يلتزم بقرار إحضاره فأمر الحاج بتوقيفه، بذريعة أن ما كتبه لا يندرج ضمن عمله الصحفي بل جاء ضمن منشور له على منصّة "إكس".

وفي منشوره، أعرب عليق عن "تضامنه" مع اليمن والحوثيين، بوجه ما وصفه بـ"الحصار السعودي"، ووجه عبارة "مسيئة" بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

وعقب هذا القرار، عبر عليق عن استغرابه استدعاءه للتحقيق في "فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات"، الجهاز الأمني الأكثر احترافية في لبنان، والذي يحقق في القضايا التي تمس الأمن الوطني.

وكشف أن السلطات أبلغته أن "جريمته لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات لأنه كتب على مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما رد بأن "هذا فهم متخلّف للقانون لا نعترف به نحن الصحافيين، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصرا أمام محكمة المطبوعات".