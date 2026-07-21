ريال مدريد ينافس باريس سان جيرمان على التعاقد مع نجم برشلونة

خبرني - كشفت تقارير صحفية رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط نادي ريال مدريد في إعادة هيكلة الفريق الفترة المقبلة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نادي ريال مدريد يراقب وضع فيران توريس، لاعب فريق برشلونة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت أن ريال مدريد سبق واهتم بالتعاقد مع اللاعب حينما كان في فالنسيا لكنه فضل عرض مانشستر سيتي للتدرب تحت قيادة بيب غوارديولا.

وتألق توريس تألقًا كبيرًا في مباراة إسبانيا والأرجنتين واستطاع أن يسجل هدف اللقاء الوحيد ليقود بلاده نحو تحقيق ثاني لقب للمونديال في تاريخها.

وكان نادي باريس سان جيرمان حدد فيران توريس أحد أهدافه البارزة للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن تم تأجيل كل التفاصيل لما بعد كأس العالم.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نادي برشلونة لا يرغب في بيع فيران توريس لأنه يعتبر أحد اللاعبين المهمين لدى الفريق والذين يعتمد عليهم فليك بشكل كبير ضمن منظومته.

لكن النادي الكتالوني لا يمانع بيعه في حال قبل اللاعب ذلك ووجود عرض مالي مغري لإتمام الصفقة، لا سيما ارتفعت قيمة فيران توريس السوقية بعد هدفه أمام الأرجنتين وبالتالي سيستفيد النادي من الناحية المالية بشكل كبير وهذا سيساعده في تمويل صفقة الهجوم التي يهدفون إليها.

ووفقا لما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نادي برشلونة قد حدد سعر فيران توريس قبل كأس العالم وهو 50 مليون يورو، لكن من البديهي أن يرتفع هذا الرقم بعد هدفه التاريخي أمام الأرجنتين.

ويعرف إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إمكانات فيران توريس جيدا وهو من مهد له طريق المنتخب الأول للمتادور الإسباني.

من جانبه نادي باريس سان جيرمان منتظر موقف الصفقات الأخرى التي يريد التعاقد معها وهما أكليوش ويان دياموندي من أجل أن يحدد كيف سيحسم صفقة فيران توريس.