(فيفا) يصنف أفضل 10 لاعبين عرب في مونديال 2026

خبرني - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقييما لأفضل اللاعبين في كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب المونديالي بعد الفوز على حساب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية ليستعيد الماتادور اللقب الغائب منذ نسخة 2010.

وجاء التصنيف ليعكس الأداء القوي الذي قدمته المنتخبات العربية طوال المنافسات، بعدما نجح أكثر من منتخب في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وتصدر قائمة النجوم العرب النجم المغربي إسماعيل الصيباري بعد تألقه اللافت وتسجيل 3 أهداف ثم مواطنه عز الدين أوناحي.

وجاء إمام عاشور نجم منتخب مصر في المركز الثالث ليبقى أفضل لاعبي الفراعنة في المونديال متفوقا على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول السابق.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين عرب في كأس العالم 2026:

1. المغربي إسماعيل الصيباري

2. المغربي عز الدين أوناحي

3. المصري إمام عاشور

4. المصري مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

5. المصري محمد صلاح

6. المغربي إبراهيم دياز

7. المصري ياسر إبراهيم

8. المغربي أشرف حكيمي

9. الجزائري رياض محرز

10. المصري محمود حسن "تريزيغيه"