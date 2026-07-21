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النفط يرتفع وسط تجدد الهجمات وجهود الوساطة بين أميركا وإيران

  • 21 تموز 2026
  • 14:02
النفط يرتفع وسط تجدد الهجمات وجهود الوساطة بين أميركا وإيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء وسط تقييم الأسواق لتقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وتبادل الجانبين لهجمات الجديدة وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حظر الملاحة البحرية على السعودية من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، أو 0.5%، لتصل إلى 89.70 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي تنتهي التداولات عليه الثلاثاء، 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.82 دولارا للبرميل. وارتفع عقد التسليم في أيلول، وهو الأكثر تداولا، 50 سنتا أو 0.6% ليصل إلى 82.98 دولارا.

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