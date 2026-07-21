أبرز التغيرات التي تصيب النظر بعد سن الأربعين

خبرني - أفادت طبيبة العيون أنغيلينا كازانتسيفا، أن قصر النظر الشيخوخي (Presbyopia) ينتشر بين الأشخاص فوق سن الأربعين، ويمكن تصحيحه باستخدام نظارات للرؤية القريبة وعدسات لاصقة متعددة البؤر.

ووفقا لها، يُعد هذا التغير طبيعيا وأكثر التغيرات المرتبطة بالعمر شيوعا، إذ تفقد عدسة العين مرونتها وتزداد صلابتها مع التقدم في السن. وقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة أن النصوص تصبح غير واضحة، خاصة في الإضاءة الخافتة، كما قد يواجهون صعوبة في قراءة الأحرف الصغيرة. ويُعد جفاف العين أيضا من التغيرات الشائعة المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ تبدأ الغدد الدمعية بإنتاج كمية أقل من الدموع مع مرور الوقت.

وقالت: "يعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية، خاصة لدى النساء خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث. وهذا أمر طبيعي، لكنه يتطلب تصحيحا فوريا باستخدام قطرات مرطبة للعين لتجنب تلف القرنية".

وأشارت الطبيبة إلى أن عتامات الجسم الزجاجي تصبح أكثر وضوحا مع التقدم في العمر، لذلك يشكو الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين عادة من زيادة عدد الأجسام الطافية في مجال الرؤية.