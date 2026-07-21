عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص

خبرني - تسببت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف آخرين بسبب تعطّل شبكات الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها الاثنين الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقالت مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد) أليسيا سيبرايان للصحفيين إنّ "حصيلة العاصفة بلغت 10 قتلى وأربعة مفقودين و17 جريحا، فيما بلغ عدد المتضررين 2422 شخصا".

وكانت حصيلة أولية أشارت في وقت سابق إلى خمسة قتلى.

وأفادت السلطات بأن العاصفة العنيفة تسببت أيضا بتدمير أو تضرر نحو 2200 منزل، وتشريد قرابة 2400 شخص، وعزل أكثر من 100 ألف شخص.

وأدت فيضانات الأنهر إلى قطع الطرق الرابطة بين عدد من القرى، مما جعل بلدات معزولة عن بعضها.

وفي المناطق الريفية من كوكيمبو، على بُعد نحو 460 كيلومترا شمال سانتياغو، استخدم الجيش الجرارات لإنقاذ السكان المحاصرين جراء الفيضانات، واضطر إلى إجلاء عدد منهم بواسطة مروحيات من أسطح منازلهم.