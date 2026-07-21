*
الثلاثاء: 21 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص

  • 21 تموز 2026
  • 12:45
عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص

خبرني - تسببت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف آخرين بسبب تعطّل شبكات الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها الاثنين الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقالت مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد) أليسيا سيبرايان للصحفيين إنّ "حصيلة العاصفة بلغت 10 قتلى وأربعة مفقودين و17 جريحا، فيما بلغ عدد المتضررين 2422 شخصا".

وكانت حصيلة أولية أشارت في وقت سابق إلى خمسة قتلى.

وأفادت السلطات بأن العاصفة العنيفة تسببت أيضا بتدمير أو تضرر نحو 2200 منزل، وتشريد قرابة 2400 شخص، وعزل أكثر من 100 ألف شخص.

وأدت فيضانات الأنهر إلى قطع الطرق الرابطة بين عدد من القرى، مما جعل بلدات معزولة عن بعضها.

وفي المناطق الريفية من كوكيمبو، على بُعد نحو 460 كيلومترا شمال سانتياغو، استخدم الجيش الجرارات لإنقاذ السكان المحاصرين جراء الفيضانات، واضطر إلى إجلاء عدد منهم بواسطة مروحيات من أسطح منازلهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره
سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره
  • 2026-07-21 09:36
بدء محاكمة اميركية خنقت اطفالها حتى الموت
بدء محاكمة اميركية خنقت اطفالها حتى الموت
  • 2026-07-21 04:02
بالفيديو .. شجار نسوي عنيف داخل مطعم شهير في كاليفورنيا
بالفيديو .. شجار نسوي عنيف داخل مطعم شهير في كاليفورنيا
  • 2026-07-21 03:55
خطأ طبي في فرنسا ينتهي بخلع 4 أضراس لمراهقة بدلا من جراحة الكاحل
خطأ طبي في فرنسا ينتهي بخلع 4 أضراس لمراهقة بدلا من جراحة الكاحل
  • 2026-07-20 21:21
القط لاري ورؤساء وزراء بريطانيا.. «أطاح» بـ6 ويستقبل السابع
القط لاري ورؤساء وزراء بريطانيا.. «أطاح» بـ6 ويستقبل السابع
  • 2026-07-20 20:01
مصر.. إخلاء سبيل «نجار دمياط» في واقعة جمع الخردة من الطريق
مصر.. إخلاء سبيل «نجار دمياط» في واقعة جمع الخردة من الطريق
  • 2026-07-20 19:44