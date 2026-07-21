داء السالمونيلا.. الأسباب والأعراض وطرق والوقاية

خبرني - يُعد داء السالمونيلا من أكثر الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء شيوعاً في العالم، وهو مرض تسببه بكتيريا تُعرف باسم السالمونيلا، وهي مجموعة من البكتيريا التي تعيش في أمعاء الإنسان والحيوان ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان من خلال تناول الأغذية أو المياه الملوثة. يُقدم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، في المقال الآتي، تفصيلا لماهية هذا المرض، وأسبابه، وأعراضه، وطرق انتقاله، والحالات الأكثر عرضة للإصابة به، وكيفية التشخيص والعلاج، إضافة إلى وسائل الوقاية.

على الرغم من أن معظم حالات الإصابة بهذا الداء تكون بسيطة وتتحسن تلقائياً خلال عدة أيام، إلا أن بعض الحالات قد تكون خطيرة، خصوصاً لدى الأطفال الصغار، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تُمثل السالمونيلا تحدياً مهماً للصحة العامة بسبب انتشارها الواسع وقدرتها على الانتقال عبر سلسلة الغذاء، بدءاً من الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات وصولاً إلى تحضير الطعام واستهلاكه.

ما هي بكتيريا السالمونيلا؟

السالمونيلا هي نوع من البكتيريا سالبة الغرام، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى العالم دانيال سالمون الذي ارتبط اسمه باكتشافها في أواخر القرن التاسع عشر. توجد العديد من أنواع السالمونيلا، وبعضها يصيب الإنسان والحيوان على حد سواء.

تستطيع هذه البكتيريا البقاء في بيئات مختلفة، كما يمكنها الانتقال بسهولة عبر الأغذية غير المطهية جيداً أو من خلال التلوث المتبادل بين الأطعمة والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام. وتُعد بعض أنواع السالمونيلا أكثر قدرة على التسبب بالأمراض من غيرها، حيث قد تؤدي إلى التهابات معوية أو، في حالات نادرة، إلى انتشار العدوى في أنحاء الجسم.

طرق انتقال العدوى:

تنتقل عدوى السالمونيلا غالباً عن طريق تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة. ومن أهم مصادر العدوى:

1 - اللحوم والدواجن غير المطهية جيداً:

تُعد الدواجن واللحوم من المصادر الشائعة لبكتيريا السالمونيلا، خاصة إذا لم يتم طهيها بدرجات حرارة كافية للقضاء على البكتيريا.

2 - البيض ومنتجاته:

قد توجد السالمونيلا داخل البيض أو على قشرته الخارجية، ولذلك فإن تناول البيض النيء أو غير المطهو جيداً قد يزيد من خطر الإصابة.

3 - الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة:

تساعد عملية البسترة على القضاء على العديد من البكتيريا الضارة، لذلك فإن استهلاك المنتجات غير المبسترة قد يزيد من احتمالية الإصابة.

4 - الخضروات والفواكه الملوثة:

يمكن أن تتلوث المنتجات الزراعية نتيجة استخدام مياه ملوثة أو بسبب سوء التعامل معها أثناء النقل أو التحضير.

5 - التلوث المتبادل في المطبخ:

قد تنتقل البكتيريا من الأغذية النيئة إلى الأغذية الجاهزة للأكل عبر ألواح التقطيع أو السكاكين أو الأيدي غير النظيفة.

6 - الاتصال بالحيوانات المصابة:

يمكن أن تنتقل السالمونيلا من بعض الحيوانات، مثل الزواحف والطيور والحيوانات الأليفة، إلى الإنسان عند عدم غسل اليدين بعد التعامل معها.

أعراض داء السالمونيلا:

تظهر أعراض الإصابة عادة خلال فترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام بعد التعرض للبكتيريا. وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، ومن أبرزها:

- الإسهال، وقد يكون شديداً في بعض الحالات.

- آلام وتقلصات في البطن.

- الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

- الغثيان.

- القيء.

- الصداع.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

في معظم الحالات، تستمر الأعراض من أربعة إلى سبعة أيام، ويتعافى المصاب دون الحاجة إلى علاج خاص. ومع ذلك، قد تؤدي العدوى إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل بسبب الإسهال والقيء، مما قد يسبب الجفاف، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات:

رغم أن معظم الإصابات تكون محدودة، إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للمضاعفات، ومنها:

- الأطفال الرضع وصغار السن.

- كبار السن.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

- الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة.

- المرضى الذين يخضعون لبعض العلاجات التي تؤثر على المناعة.

في بعض الحالات النادرة، قد تنتقل البكتيريا من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي وعلاج بالمضادات الحيوية.

تشخيص داء السالمونيلا:

يعتمد تشخيص السالمونيلا عادة على الأعراض السريرية والتاريخ المرضي للمصاب، وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات مخبرية، مثل تحليل عينة من البراز، للتأكد من وجود البكتيريا وتحديد نوعها، خصوصاً في الحالات الشديدة أو عند وجود تفشٍ جماعي للمرض.

يساعد التشخيص الدقيق في اختيار العلاج المناسب ومتابعة انتشار العدوى، خاصة في المؤسسات الصحية أو حالات الإصابة المرتبطة بالأغذية.

علاج داء السالمونيلا:

يعتمد العلاج على شدة الحالة وعمر المصاب ووضعه الصحي العام. وفي معظم الحالات، يكون العلاج الأساسي هو:

- تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم بسبب الإسهال أو القيء.

- الراحة وتناول الأغذية المناسبة حسب قدرة المصاب على التحمل.

- تجنب الجفاف من خلال شرب كميات كافية من السوائل.

أما المضادات الحيوية، فلا تُستخدم عادة في الحالات البسيطة، لأنها قد لا تكون ضرورية وقد تساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات. ويتم استخدامها في الحالات الشديدة أو لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات وفقاً لتقييم الطبيب.

طرق الوقاية من السالمونيلا:

تُعد الوقاية من أهم الوسائل للحد من انتشار داء السالمونيلا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع ممارسات صحية سليمة، ومنها:

1 - الاهتمام بنظافة اليدين:

يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وبعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الحيوانات أو استخدام الحمام.

2 - الطهي الجيد للطعام:

يجب التأكد من طهي اللحوم والدواجن والبيض بشكل كامل، وتجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيداً.

3 - منع التلوث المتبادل:

ينبغي فصل الأغذية النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، واستخدام أدوات منفصلة عند الحاجة.

4 - تخزين الطعام بطريقة صحيحة:

يجب حفظ الأغذية في درجات الحرارة المناسبة وعدم ترك الأطعمة القابلة للتلف لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة.

5 - غسل الخضروات والفواكه:

يجب غسل المنتجات الزراعية جيداً قبل تناولها أو استخدامها في إعداد الطعام.

6 - التعامل الآمن مع الحيوانات:

ينبغي غسل اليدين بعد لمس الحيوانات أو تنظيف أماكن وجودها، خاصة الزواحف والطيور.

دور الجهات الصحية والرقابية

لا تقتصر مسؤولية الوقاية من السالمونيلا على الأفراد فقط، بل تشمل أيضاً الجهات الصحية والرقابية. وتشمل الإجراءات المهمة:

- مراقبة سلامة الأغذية في مراحل الإنتاج والتوزيع.

- تطبيق معايير النظافة في المنشآت الغذائية.

- الكشف المبكر عن حالات التفشي.

- توعية العاملين في قطاع الغذاء حول طرق الوقاية.

- تعزيز أنظمة سلامة الغذاء وتتبع مصادر التلوث.

يمثل داء السالمونيلا أحد الأمراض الشائعة التي يمكن الوقاية منها بدرجة كبيرة من خلال الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء. وعلى الرغم من أن معظم الحالات تكون بسيطة وتتحسن مع الوقت، فإن الوعي بطرق انتقال العدوى وأعراضها وسبل الوقاية منها يساعد في تقليل انتشار المرض وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. إن التعاون بين الأفراد والجهات الصحية والقطاعات المرتبطة بإنتاج الغذاء يشكل أساساً مهماً للحد من مخاطر السالمونيلا وتعزيز الصحة العامة.