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الأردن.. الجيش يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

  • 21 تموز 2026
  • 12:04
الأردن الجيش يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمّنتها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.

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