موجة حر تضرب الأردن.. والحرارة تلامس 44 درجة قبل انحسارها الجمعة

خبرني - كشفت ادارة الارصاد الجوية عن استمرار تأثر المملكة بموجة من الاجواء الحارة التي تسيطر على معظم المناطق خلال الايام المقبلة. واوضحت النشرات الجوية ان الطقس سيكون حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول بينما تشتد درجات الحرارة لتصبح حارة في مناطق البادية وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

واضافت التوقعات ان الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط احيانا مما قد يلطف الاجواء قليلا في بعض المناطق المفتوحة. وبينت البيانات ان درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ستتراوح بين 32 و34 درجة مئوية بينما تسجل المناطق الغورية مستويات قياسية تصل الى 44 درجة مئوية.

واظهرت التحديثات الجوية ان حالة الاستقرار الحراري ستستمر يومي الاربعاء والخميس بذات الوتيرة دون تغيرات ملموسة على درجات الحرارة. واشارت الخرائط الى ان يوم الجمعة سيشهد انخفاضا تدريجيا وملموسا على درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الطبيعية المعتادة لمثل هذا الوقت من الموسم.

وختمت الارصاد الجوية توقعاتها بان الطقس سيتحول يوم الجمعة ليصبح صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول مع بقائه حارا نسبيا في البادية وحارا في مناطق الاغوار والعقبة وسط ظهور لبعض الغيوم المنخفضة في السماء.