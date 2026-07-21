رئيس الوزراء يوجّه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثا

خبرني - زار رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، مركز شباب وشابات الرمثا، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضيَّة والتعليميَّة والفنيَّة لخدمة روَّاد المراكز الشَّبابيَّة، والتي تمَّ التوسُّع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزاً، وستصل العام المقبل إلى 100 مركز.

وشدد حسّان على ضرورة أن تحقِّق هذه البرامج الاستفادة للمتدرِّبين وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات.

وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشَّبابيَّة دورات متخصِّصة في مهارات اللُّغة الإنجليزيَّة؛ لتعزيز فرص الشَّباب في سوق العمل.

ووجّه رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتيَّة في مركز شباب وشابَّات الرَّمثا، وتوفير الاحتياجات الضروريَّة وتحديث مختبر الحاسوب؛ بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابيَّة وتوسيع الخدمات للمستفيدين.