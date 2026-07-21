طبيبة تكشف حقيقة (كرش القهوة)

خبرني - تؤكد الدكتورة أولغا تاراسوفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأطفال بمعهد صحة الأم والطفل في جامعة بيروغوف، أن تناول القهوة لا يرتبط بظهور ما يُعرف بـ"كرش القهوة".

وقالت: "يثبط الكافيين مستقبلات الأدينوزين، وهو النظام الذي ينشط عند الشعور بالتعب. ونتيجة لذلك، ينشط الجهاز العصبي الودي، وتزيد الغدد الكظرية من إنتاج هرمون الكورتيزول. لكن العلاقة بين القهوة والكورتيزول أكثر تعقيدا مما يُعتقد".

وأوضحت أن مستوى الاستجابة يعتمد على معدل استهلاك القهوة، إذ يتكيف جسم الأشخاص الذين يتناولونها يوميا مع تأثير الكافيين، وتصبح الاستجابة الهرمونية لديهم أضعف. كما تلعب العوامل الوراثية دورا مهما، فبعض الأشخاص يستقلبون الكافيين بسرعة، بينما يستقلبه آخرون ببطء. وأضافت أن تأثير شرب فنجان من القهوة صباحا بعد نوم كاف يختلف عن تأثيره في حالة الحرمان المزمن من النوم.

وقالت: "بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لا يؤدي تناول القهوة باعتدال إلى ارتفاع مزمن في مستويات الكورتيزول".

وأشارت الطبيبة إلى أن القهوة تحفز إفراز حمض المعدة وتزيد من حركة الأمعاء، وهي استجابة فسيولوجية طبيعية. وأكدت أن تناولها باعتدال لا يسبب ضررا كبيرا للغشاء المخاطي للمعدة ولا يؤدي إلى التهابها لدى الأشخاص الأصحاء، كما لا توجد أدلة علمية تؤكد وجود علاقة مباشرة بين القهوة وقرحة المعدة.

وأضافت: "لكن القهوة قد تزيد من حرقة المعدة والشعور بالثقل والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي، أو عسر الهضم الوظيفي، أو متلازمة القولون العصبي".

وأوضحت أن الارتفاع المزمن في مستوى الكورتيزول قد يسهم في تراكم الدهون الحشوية، وهي الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية في منطقة البطن، نظرا لاحتوائها على عدد أكبر من المستقبلات الحساسة لهذا الهرمون. إلا أن العامل الأساسي هنا هو كلمة "مزمن"، إذ لا يتعلق الأمر بارتفاع مؤقت في مستوى الكورتيزول بعد شرب فنجان من القهوة، بل بالتعرض المستمر للإجهاد، وقلة النوم، وسوء التغذية.

وقالت: "في معظم الحالات، لا يرتبط ازدياد محيط الخصر بالقهوة، بل بنمط الحياة".

وأضافت أن الأشخاص الذين يتناولون 5-6 فناجين من القهوة يوميا، أو يستخدمونها بديلا عن الوجبات، أو يعانون من الإجهاد المزمن، وقلة النوم، وانخفاض النشاط البدني، هم الأكثر حاجة إلى مراجعة عاداتهم. أما معظم البالغين الأصحاء الذين يشربون 1-3 فناجين يوميا، فلا داعي لقلقهم بشأن ما يسمى بـ"كرش القهوة".

وختمت بالقول: "لا يُنصح باستخدام القهوة بديلا عن وجبة الإفطار. كما يجب الانتباه إلى الإضافات التي تضاف إليها، مثل الشرابات السكرية والكريمة، إذ تكون غالبا السبب الحقيقي وراء زيادة السعرات الحرارية. ومن الأفضل تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من المساء، ومراقبة استجابة الجسم؛ فإذا ظهرت أعراض مثل حرقة المعدة أو الشعور بالقلق، فيجب تعديل العادات اليومية".