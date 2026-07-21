مقصودة أم عفوية؟.. روميرو يتجاهل ترامب خلال مراسم تتويج كأس العالم 2026

خبرني - أثار تصرف مدافع المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو الجدل عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بنهائي مونديال 2026 بعد تجاهله مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تسليم الميداليات.

وخلال صعود لاعبي الأرجنتين إلى منصة التتويج للحصول على ميداليات الوصافة، أظهرت اللقطات روميرو وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، لكنه مر بجوار ترامب دون أن يتوقف أو يمد يده للمصافحة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان التصرف متعمدا أم مجرد موقف عابر.

وانتشرت اللقطات بسرعة كبيرة، وانقسمت ردود الفعل بين جماهير اعتبرت أن اللاعب أراد توجيه رسالة سياسية، وأخرى رأت أن الأمر لا يتعدى كونه لحظة عفوية وسط أجواء التتويج والضغط الكبير بعد خسارة النهائي.

ولم يكن روميرو وحده محور الجدل في مراسم الختام، إذ أثار وجود ترامب في الصورة الرسمية مع المنتخب الإسباني بطل العالم نقاشا واسعا، بعدما أشارت تقارير إلى أن قائد إسبانيا رودري طلب من إنفانتينو أن تكون الصورة مخصصة للاعبين والجهاز الفني فقط.

وحضر ترامب نهائي كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث شارك في مراسم تسليم الجوائز، وسط أجواء شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير داخل الملعب.

وبينما احتفل المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الثاني، بقيت لقطة روميرو مع ترامب واحدة من أكثر مشاهد النهائي تداولا خارج المستطيل الأخضر، لتفتح من جديد النقاش حول تداخل الرياضة والسياسة في أكبر حدث كروي عالمي.