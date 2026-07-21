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الأردن.. الجيش : تحييد 5 مسيّرات أطلقت من إيران

  • 21 تموز 2026
  • 10:35
الأردن الجيش تحييد 5 مسيّرات أطلقت من إيران

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.

وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

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