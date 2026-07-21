مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالاً خلال نصف العام الحالي

خبرني - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 454 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 49 زلزالاً محلياً، و235 زلزالاً إقليمياً، و170 زلزالاً بعيداً.

وبيّن تقرير المرصد النصف سنوي الصادر عن الوزارة أن قوة الزلازل المحلية تراوحت بين(1.4 و4.5) درجة على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، فيما تراوحت قوة الزلازل الإقليمية بين (2.2 و5.8) درجة، والبعيدة بين (4 و7.8) درجة.

ويعمل مرصد الزلازل الأردني على مدار الساعة من خلال شبكة تضم 23 محطة رصد زلزالي رئيسية لرصد الحركات الزلزالية القوية والضعيفة، حيث يتم استقبال وتحليل البيانات الزلزالية وتحديد وقت وموقع وقوة وعمق الزلازل، وإصدار التقارير الفورية للجهات المعنية.

وفي إطار دوره في إدارة الأزمات، يزوّد المرصد مديرية الدفاع المدني، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتقارير اليومية والتقارير الخاصة بالزلازل المحسوسة وارتداداتها، كما يواصل أعمال صيانة وتحديث شبكة الرصد الوطنية وتوسيع شبكة محطات الحركة القوية.

وشملت أنشطة المرصد خلال فترة التقرير، توعية طلبة المدارس والجامعات وتقديم الشروحات العلمية وفرص التدريب، والتعاون مع الدفاع المدني في مجال التدريب على الاستجابة للكوارث وتحديد المخاطر، إلى جانب مواصلة التنسيق مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمشاركة في المؤتمرات والورشات الدولية المتخصصة.

ويأتي عمل المرصد في إطار دوره لمراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وتقييم المخاطر المحتملة، حيث يتركز النشاط الزلزالي في الأردن بصورة رئيسية على امتداد حفرة الانهدام.