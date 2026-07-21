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الأردن.. الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

  • 21 تموز 2026
  • 10:11
الأردن الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة.

وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

الأردن.. الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

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