المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة

خبرني - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق دفعة تخفيضات جديدة من العروض والتخفيضات الترويجية تشمل 280 مادة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم الأربعاء 22/7/2026 وتستمر حتى مساء الثلاثاء 4/8/2026 وبنسب تخفيض وصلت الى 51% لبعض المواد.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان، أن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة إلى مواد التنظيف والشامبوهات. موضحاً أن جميع المواد المخفضة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 70 سوقا، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.

وأكد أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على توفير كميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وبين الجراح، أن المؤسسة وفي إطار خطتها التوسعية لتطوير خدماتها والوصول الى أكبر شريحة من المواطنين، أعلنت عن افتتاح سوقها الــ (70) في منطقة المشيرفة التابعة للواء الرصيفة.

كما أعلن الجراح، عن نقل سوق الضليل إلى موقعة الجديد الكائن في مجمع ضواحي الأردن بالقرب من مخابز مكة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى زيارة أسواقها والاستفادة من التخفيضات والعروض المطروحة خلال فترة الحملة، مؤكدة استمرارها في طرح المزيد من المبادرات والعروض التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الأمن الغذائي والتجاري في المملكة.