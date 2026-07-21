طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس

خبرني - طرحت دائرة العطاءات الحكومية، الثلاثاء، عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس في محافظة إربد.

وبحسب العطاء الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن العطاء يتضمن العمل الإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس، وتتضمن الأعمال التمهيدية، وأعمال هدم وإزالة العقدات القائمة، والأعمال المعدنية، وأعمال استحداث أرضيات جديدة ورمبات، وأبواب خشبية، شاملاً جميع الأعمال والأعمال الخارجية، وحسب ما هو وارد في وثائق الشراء.

ودعت دائرة العطاءات الحكومية، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى، وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه الدعوة سحب نسخ المناقصة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) اعتبارا من اليوم.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان تفقد في كانون الأول 2025 موقع أم قيس الأثري، حيث اطلع على أعمال التأهيل والتطوير التي تجري فيه؛ بهدف تعزيز جاذبيته السياحية، ووجّه بصيانة وتأهيل متحف أم قيس، والإسراع في تنفيذ خطة ترميم القرية التراثية؛ بما يسهم في تعزيز حضور الموقع على الخارطة السياحية الأردنية، والحفاظ على قيمته التاريخية والسياحية الكبيرة؛ باعتبار أم قيس واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم التي اختارتها منظمة السياحة العالمية قبل بضعة أعوام.

وتعرف قرية أم قيس التي تقع في محافظة إربد شمال المملكة، قديماً باسم "جدارا"، واشتهرت قديما كمركز للثقافة، إذ كانت موطنا لعدد من الشعراء والفلاسفة، كما تقع أم قيس على تلّة بديعة وتطل على وادي الأردن وبحيرة طبريا، وتشتهر بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة، والشرفة المقوسة.

وكانت منظمة السياحة العالمية أعلنت عن اختيار قرية أم قيس لعام 2022 ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك بعد تحقيقها للشروط والمتطلبات كافة المطلوبة من المنظمة.