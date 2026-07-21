سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy الجديدة ومواصفاتها المتطورة

خبرني - كشفت سامسونغ عن Galaxy Watch9 الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل الساعات الذكية من حيث الأداء والمواصفات.

حصلت الساعة على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المتين، وجاءت مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ومضادة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشتها جاءت Super AMOLED بمقاس 1.47 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، وحميت بطبقة من الزجاج الكريستالي.

تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 6 مع واجهات One UI Watch 9، ومعالج Snapdragon SW6100 Wear Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

دعمتها سامسونغ بشريحة eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وتطبيقات للتحكم بالموسيقى، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات ضغط الدم ومعدلات الأكسجة في الدم.

دعمتها سامسونغ أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومقياس درجة حرارة الجلد، وتقنية Bletooth 6.0، وبطارية بسعة 445 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.