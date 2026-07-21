13 شهيدا خلال 24 ساعة في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

خبرني - أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة سقوط خمسة شهداء -بينهم ثلاثة أطفال- في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وأفاد مصادر فلسطينية في قطاع غزة أشرف أبو عمرة بأن الغارة الجوية الإسرائيلية على الحي استهدفت -وبدون سابق إنذار- شقة سكنية في تلك المنطقة المزدحمة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين تم انتشالهم قبل قليل، مشيرا إلى أن من بين الشهداء 3 أطفال.

وأوضحت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الدخول إلى الشقة المستهدفة بسبب النيران المشتعلة، وأنها عملت -لأكثر من نصف ساعة- على إخماد الحريق، موضحا أن الغارة العنيفة التي نفذتها طائرات الاحتلال أحدثت دمارا كبيرا في المنطقة، وسببت حالة رعب في صفوف المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع -منذ 24 ساعة وحتى الآن- إلى 13 شهيدا، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

ويوم أمس الاثنين، أعلن عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما رصدته مصادر طبية، وشملت الهجمات مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء، باستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأتان وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر إن قصفا إسرائيليا استهدف مركبة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل وأسفر عن إصابات جرى نقلها أولا إلى المستشفى البريطاني الميداني، قبل تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى بسبب كثرة المصابين.

وأضافت أن استهداف شارع الجلاء بمدينة غزة أدى إلى إصابة آخرين، مشيرا إلى أن الأطفال والنساء كانوا الأكثر تضررا من الهجوم، وفق ما رصدته الطواقم الطبية في مستشفى السرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع الشفاء الطبي.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيّرة إسرائيلية على دراجة في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

ونقلت مراسلة الجزيرة نور خالد من مدينة غزة أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مركبة مدنية في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما بالمركبات والمارة، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، بينما أظهرت المشاهد احتراق المركبة بالكامل جراء القصف.

وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجرحى، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ضمن تصعيد متواصل تشهده مختلف مناطق القطاع منذ وقف إطلاق النار، ويطال مناطق مكتظة بالسكان وبعيدة عن خطوط التماس.

هلع بين المدنيين

وقال أحد شهود العيان إن انفجارا عنيفا وقع عند أحد مفترقات شارع الجلاء، مما أثار حالة من الهلع بين المدنيين، مضيفا أنه عاد إلى الموقع بعد لحظات ليجد المصابين متناثرين حول المركبة، بينما تعذر الاقتراب منها بسبب شدة النيران. وأشار إلى أن المنطقة تضم أعدادا كبيرة من النازحين، إضافة إلى مستودع لتوزيع المساعدات تابع لبرنامج الأغذية العالمي، وتشهد حركة كثيفة للمركبات وسكان المدينة.

وأكدت نور خالد أن هذا القصف يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تشهدها غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي أسفرت عن سقوط أعداد متزايدة من القتلى والجرحى في مختلف أنحاء القطاع.

ويُعد شارع الجلاء الشريان الرئيسي الذي يربط وسط مدينة غزة بالمناطق الشمالية، ويشهد حركة مرورية وتجارية كثيفة على مدار الساعة، كما تنتشر على جانبيه خيام النازحين ومحال تجارية وبسطات، الأمر الذي يفسر ارتفاع أعداد الإصابات كلما تعرضت المنطقة للقصف.

وتواصل الطواقم الطبية علاج عدد من المصابين الذين وُصفت حالات بعضهم بالخطيرة، رغم النقص الحاد في الإمكانات الطبية الذي تعاني منه مستشفيات القطاع.