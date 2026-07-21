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وفاة الحاجة رسمية اشتيوي حسين عودة

  • 21 تموز 2026
  • 08:18
وفاة الحاجة رسمية اشتيوي حسين عودة

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة رسمية اشتيوي حسين عودة (أم رياض) زوجة الحاج عطية القطاوي (أبو رياض) 
ووالدة كل من رياض وطارق وزياد وياسر وعماد ويوسف وروضة وهويدا وأماني وتهاني.
والتي توفيت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٠ 
الدفن بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢١ في مقبرة سحاب الإسلامية وسيصلى عليها في جامع مقبرة سحاب الإسلامية  
بيت الأجر سيكون يومي الثلاثاء من بعد الدفن وحتى الساعة العاشرة ليلا والأربعاء من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة ليلا في ديوان آل أبو الهيجاء الكائن في شارع الأردن بعد دائرة الإفتاء العام مقابل مستشفى الرويال 
إنا لله وإنا إليه راجعون

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