أول تعليق لميسي بعد خسارة كأس العالم: جرح يصعب أن يندمل

خبرني - أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه على موقع إنستغرام الاثنين عن "ألمه الشديد للغاية"، وذلك في أول تصريح له بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا (0-1 بعد التمديد).

وكتب اللاعب البالغ 39 عاما والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة "الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح. لكنني أحتفظ أيضا بكل الجوانب الإيجابية".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق "من الصعب اليوم أن نُقدّر حقا ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائي كأس عالم تواليا".

كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.

وأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها 1-0 بعد التمديد الأحد في نيوجيرسي.

وسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، كأس العالم 2026 إلى قائد المنتخب الإسباني، خلال مراسم التتويج التي أعقبت فوز إسبانيا على الأرجنتين (1-0).

وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنسو فرنانديس لنيله إنذارا ثانيا (90+3)، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز عن جدارة لبطلة أوروبا في الدقيقة 106، حارما الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 و1986 و2022.

وكررت إسبانيا إنجازها عام 2010 في جنوب إفريقيا عندما احتاجت إلى التمديد للفوز على هولندا بهدف رسامها أندريس إينييستا، وحرمت الأرجنتين من معادلة الملاحقين المشاركين للبرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، وهما أوروبيان ويتعلق الأمر بألمانيا وإيطاليا (4 لكل منهما).

وفي مباراة نهائية غير مسبوقة بين بطلي أوروبا وكوبا أميركا وحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملأت الجماهير الأرجنتينية جنبات ملعب ميتلايف بتشجيعاتها التقليدية، نجحت لا روخا في إخماد فورة ميسي وزملائه التي بدت منذ عزف النشيد الوطني بصوت عال وحماسة غير مسبوقة، وعناق حار بين أسطورتها "البرغوث" وجميع زملائه بحرارة قبل انطلاقها.