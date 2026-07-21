استقبال شعبي مرتقب للحكم الدولي أدهم المخادمة

خبرني - يستعد أهالي مدينة الرمثا لاستقبال الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، الثلاثاء، احتفاءً بعودته إلى المملكة عقب مشاركته التاريخية ضمن الطاقم التحكيمي الأردني في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمي الدولي الأردني إلى مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء، فيما تعتزم عشيرة المخادمة استقبال ابنها في المطار، على أن يقام له ولزملائه الحكام حفل تكريم موسع في وقت لاحق.

وفي الرمثا، دعا ناشطون وأبناء المدينة إلى تنظيم استقبال شعبي للمخادمة عند نحو الساعة الرابعة والنصف عصرًا، يبدأ من إشارة جابر، بمشاركة فرسان ورايات أردنية، قبل التوجه في مسيرة احتفالية داخل المدينة، تعبيرًا عن الاعتزاز بالإنجاز الذي حققه التحكيم الأردني في كأس العالم.

وسجل الطاقم التحكيمي الأردني حضورًا لافتًا في مونديال 2026، إذ ضم حكم الساحة أدهم المخادمة، والحكمين المساعدين أحمد الرويلي ومحمد البكار، بعدما اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن أربعة أطقم آسيوية فقط لإدارة مباريات البطولة.

وأدار الطاقم الأردني أربع مباريات خلال النهائيات، شملت مواجهات إسبانيا والرأس الأخضر، ونيوزيلندا وبلجيكا في دور المجموعات، ثم إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، والولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16، ونال إشادة واسعة من لجنة الحكام في "فيفا" والمراقبين والخبراء.

كما شارك المخادمة حكمًا رابعًا، ومحمد الخلف حكمًا مساعدًا احتياطيًا في مباراتي المغرب واسكتلندا، وإسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية، ليرتفع إجمالي التكليفات التي أسندت إلى التحكيم الأردني في البطولة إلى ست مباريات.

وشكلت المشاركة في المباراة النهائية تتويجًا لمسيرة متميزة للطاقم الأردني، في إنجاز يعكس المكانة التي بلغها الحكم الأردني على الساحة الدولية، كما مثلت البطولة أول ظهور لحكم ساحة أردني في نهائيات كأس العالم، ممثلًا بأدهم المخادمة، بعد أن اقتصر الحضور الأردني في نسخة 2002 على الحكم المساعد الراحل عوني حسونة.