تراجع عبور السفن في مضيق هرمز مع استمرار حرب إيران

خبرني - أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر في بداية الأسبوع، مع تزايد الحذر في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران الهجمات مجددا.

وأشارت بيانات شركة كبلر إلى أن 4 سفن لشحن السلع الأساسية عبرت المضيق الاثنين، معظمها عبر المسار الإيراني، بانخفاض عن 7 في اليوم السابق.

وشملت السفن الأربع ناقلتين خرجتا من المضيق بالإضافة إلى أخريين دخلتا إليه. فيما كانت إحدى السفينتين اللتين خرجتا من المضيق تحمل بتروكيماويات، وكانت الأخرى فارغة.

وفي الوقت نفسه، كانت الناقلتان اللتان دخلتا المضيق إحداهما تحمل مادة البيتومين والثانية نفطا.

ولم يُشاهد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال تعبر المضيق الاثنين.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء إنها تلقت تقارير متعددة تفيد بأن ناقلة بعثت رسالة عن إصابتها بمقذوف مجهولة المصدر في مضيق هرمز.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وانهارت هدنة هشة بين إيران والولايات المتحدة بعد الإبلاغ عن هجمات شنتها إيران على سفن خلال عبورها المضيق، الذي يُعد أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.