الأردن.. ارتفاع فاتورة التقاعد إلى 763.6 مليون دينار

خبرني - ارتفعت فاتورة التقاعد في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 763.6 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات أن قيمة الرواتب المصروفة للمتقاعدين الأصلاء بلغت 648.6 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.6%، فيما ارتفعت قيمة الرواتب المصروفة للورثة إلى 115.6 مليون دينار، بزيادة بلغت 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد المتقاعدين إلى 431,114 مستفيدًا حتى نهاية أيار 2026، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بأول خمسة أشهر من عام 2025.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الأصلاء 279,178 متقاعدًا، بارتفاع نسبته 1.8%، في حين وصل عدد الورثة المستفيدين من رواتب التقاعد إلى 151,936 وريثًا، مسجلًا زيادة بنسبة 2.8%.

وتعكس البيانات استمرار الزيادة في كل من فاتورة التقاعد وأعداد المستفيدين خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى أيار 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.