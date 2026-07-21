*
الثلاثاء: 21 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد

  • 21 تموز 2026
  • 07:22
الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد

خبرني - ارتفع سعر الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أيضا مخاطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الخام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% الى 4023.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% الى 4028 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط اليوم مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.

وأدى أحدث تصعيد في صراع الشرق الاوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مع تزايد الأصوات بين صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم المستمر، مما يمهد الطريق لنقاش ساخن في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي موسكو، أعلن البنك المركزي أن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت 73.4 مليون أوقية، أو 2282 طنا حتى 1 تموز، بانخفاض 1.4 مليون أوقية، أو 43.5 طنا، منذ بداية العام الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 56.93 دولارا للأوقية وانخفض 0.2% إلى 1591.22 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3% الى 1256.68 دولارا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. ارتفاع فاتورة التقاعد إلى 763.6 مليون دينار
الأردن.. ارتفاع فاتورة التقاعد إلى 763.6 مليون دينار
  • 2026-07-21 07:24
انفراجة سياسية تكبح أسعار النفط.. برنت يسجل 88.28 دولار للبرميل
انفراجة سياسية تكبح أسعار النفط.. برنت يسجل 88.28 دولار للبرميل
  • 2026-07-20 20:18
الضمان الاجتماعي يبدأ استقبال طلبات التقسيط للقطاع السياحي حتى نهاية أيلول
الضمان الاجتماعي يبدأ استقبال طلبات التقسيط للقطاع السياحي حتى نهاية أيلول
  • 2026-07-20 17:50
برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا خلال 32 يوما
برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا خلال 32 يوما
  • 2026-07-20 13:26
الشوبكي: رفع أسعار المحروقات ليس قدراً محتوماً.. والحكومة مطالبة بكشف الكلفة قبل الضريبة
الشوبكي: رفع أسعار المحروقات ليس قدراً محتوماً.. والحكومة مطالبة بكشف الكلفة ...
  • 2026-07-20 13:23
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
  • 2026-07-20 11:44