الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد

خبرني - ارتفع سعر الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أيضا مخاطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الخام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% الى 4023.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% الى 4028 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط اليوم مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.

وأدى أحدث تصعيد في صراع الشرق الاوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مع تزايد الأصوات بين صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم المستمر، مما يمهد الطريق لنقاش ساخن في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي موسكو، أعلن البنك المركزي أن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت 73.4 مليون أوقية، أو 2282 طنا حتى 1 تموز، بانخفاض 1.4 مليون أوقية، أو 43.5 طنا، منذ بداية العام الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 56.93 دولارا للأوقية وانخفض 0.2% إلى 1591.22 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3% الى 1256.68 دولارا.