أجواء حارة في أغلب المناطق بالأردن

خبرني - يكون الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 23 درجات مئوية، وفي غرب عمان 32- 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20، وفي مرتفعات الشراة 31- 17، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 41- 24، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 26، وفي البحر الميت 43 - 26، وفي خليج العقبة 42- 27 درجة مئوية.

ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

أما يوم الجمعة، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.