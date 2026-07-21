تنبيه جديد من السفارة الأميركية في الأردن

خبرني - أصدرت السفارة الأميركية في الأردن تنبيهاً أمنياً، الاثنين، دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى توخي مزيد من الحذر في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تطورات أمنية مفاجئة قد تؤثر في حركة السفر والأمن.

وقالت السفارة، نقلاً عن وزارة الخارجية الأميركية، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط ما تزال "معقدة"، مع وجود احتمال لتصعيد غير متوقع، داعية الأميركيين الموجودين في المنطقة إلى التحلي باليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتعطل حركة السفر.

كما أوصت المواطنين الأميركيين خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو العبور عبرها خلال الفترة الحالية.

وأشار التنبيه إلى أن منشآت دبلوماسية أميركية، داخل الشرق الأوسط وخارجه، تعرضت للاستهداف، محذراً من أن إيران أو جماعات تدعمها قد تستهدف مصالح أميركية أخرى أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها في أنحاء مختلفة من العالم.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات الأميركية، والسلطات المحلية ووسائل الإعلام، والتسجيل في برنامج وزارة الخارجية لتلقي التنبيهات الأمنية الخاصة بالسفر، والاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل التوجه إلى أي وجهة.