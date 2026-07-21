صحيفة : مقربون من فانس يحاولون عرقلة لقاء بين ترمب ونتنياهو

خبرني - اكد مسؤولون إسرائيليون أن مقربين من جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي يبذلون جهودا لمنع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم أنهم يعتقدون أن دائرة جي دي فانس لا تريد اللقاء بين نتنياهو وترامب، خشية أن يحاول نتنياهو التأثير على ترمب لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن هناك مساع "خلف الكواليس" لمنع عقد اللقاء.

وبحسب الصحيفة، لم يتحدد حتى الآن موعد لقاء نتنياهو وترامب، فيما يجري المبعوث الأميركي آري لايتستون، مستشار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اتصالات لترتيب تفاصيل الاجتماع في حال تقرر عقده.

وأشارت إلى أن نتنياهو يرغب في السفر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع مشاركته في جنازة السيناتور ليندسي غراهام المقررة في 27 من الشهر الجاري، لكنه لا يريد الوصول إلى واشنطن من دون لقاء مع ترامب.

وكان نتنياهو قد ألغى زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، رسميا بسبب تأجيل موعد جنازة غراهام إلى نهاية الشهر، إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن السبب الحقيقي كان وجود تحفظات داخل البيت الأبيض على عقد اللقاء في هذا التوقيت، وسط اعتقاد بأن نتنياهو يحاول فرض الاجتماع على الإدارة الأميركية.

وأضافت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل اتصالاته مع البيت الأبيض بهدف تنسيق لقاء مع ترمب الأسبوع المقبل، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين فانس ومسؤولين إسرائيليين بشأن ملفات عدة، أبرزها الحرب مع إيران والمفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل معها.

وخلال الأيام الماضية، واصل نائب الرئيس الأميركي انتقاداته الحادة لإسرائيل، إذ قال في مقابلة مطولة مع بودكاست المقدم الأميركي جو روغان إن المتهم الأميركي الراحل جيفري إبستين "كانت لديه بشكل واضح علاقات مع أعلى مستويات الاستخبارات الإسرائيلية"، في تصريحات أثارت جدلا واسعا.

كما اتهم فانس جهات إسرائيلية بشن ما وصفه بـ"حملة تجري تحت الرادار وبتمويل ضخم" بهدف التأثير على الرأي العام الأميركي وإفشال المفاوضات مع إيران، قائلا إن هذه التحركات تهدف إلى إطالة الحرب "ليس لتحقيق هدف محدد، بل إلى الأبد"، وفق ما نقلته الصحيفة.

ويعكس الخلاف المتصاعد بين دوائر فانس ونتنياهو تباينا داخل الإدارة الأميركية بشأن كيفية التعامل مع إيران، بين تيار يدفع نحو تسوية دبلوماسية وتجنب التصعيد، وتيار إسرائيلي يسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي على طهران.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال فانس إن لديه "أدلة حقيقية" على أن جهات داخل الحكومة الإسرائيلية "تكره" الاتفاق الجاري العمل عليه وتسعى إلى عرقلته.

وكان فانس قد هاجم مؤخرا أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، داعياً المسؤولين الإسرائيليين إلى عدم مهاجمة ترامب، قائلا: "لا تهاجموا الزعيم الوحيد الذي يدعمكم، أموالنا هي التي حمتكم".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من فريق فانس قوله قبل نحو شهر إن نائب الرئيس يرى أن "الأرض تهتز تحت الدعم الأميركي لإسرائيل بين الناخبين، بما في ذلك الجمهوريون الشباب"، مضيفا أن فانس يتصرف بناء على هذا التغير في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة.