بدء محاكمة اميركية خنقت اطفالها حتى الموت

خبرني - بدأت يوم الاثنين، محاكمة الأمريكية ليندسي كلانسي (35 عاما)، المتهمة بخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت داخل منزلها في ولاية ماساتشوستس عام 2023.

وظهرت كلانسي، التي أصبحت مقعدة على كرسي متحرك بعد محاولتها الانتحار عقب الحادثة، هادئة وقليلة التعبير خلال جلسة اختيار هيئة المحلفين، وسط ترقب لما إذا كانت الهيئة ستعتبر أنها كانت تعاني من "ذهان ما بعد الولادة" وقت ارتكاب الجريمة.

وتواجه كلانسي اتهاما باستخدام أربطة رياضية لخنق أطفالها داخل قبو منزل العائلة بمدينة دوكسبري في 24 يناير 2023، قبل أن تحاول الانتحار بقطع معصميها وعنقها ثم إلقاء نفسها من نافذة الطابق الثاني، ما أدى إلى إصابتها بشلل في الجزء السفلي من جسدها.

في المقابل، يؤكد فريق الدفاع أنها كانت تعاني من ذهان شديد بعد الولادة، تفاقم بسبب مجموعة من الأدوية النفسية الموصوفة لها، وأنها لم تكن تدرك طبيعة أفعالها، لذلك سيطلب تبرئتها بسبب الجنون.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية ستُحسم إلى حد كبير بناء على شهادات الخبراء الطبيين، إذ سيحاول كل من الدفاع والادعاء إثبات روايته بشأن حالتها العقلية وقت الجريمة.

كما رفعت كلانسي وزوجها دعاوى قضائية ضد الأطباء الذين عالجوها، متهمين إياهم بالفشل في تشخيص إصابتها بذهان ما بعد الولادة والاضطراب الثنائي القطب، وبوصف أدوية نفسية متعددة لها من دون تنسيق.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة بين شهر وشهرين، وتشمل شهادات ما يصل إلى 200 شاهد، بينهم زوجها.