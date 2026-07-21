بالفيديو .. شجار نسوي عنيف داخل مطعم شهير في كاليفورنيا

خبرني - وثق مقطع فيديو متداول اندلاع شجار عنيف بين موظفة في مطعم "إن-إن-أوت" وأحد الزبائن داخل فرع المطعم بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، امدلع الشجار بعد أن اتهمت الموظفة الزبون بالتعامل معها بطريقة غير محترمة.

وأظهر مقطع الفيديو الموظفة وهي توجه لكمات للزبون وتسيطر على مجريات العراك، قبل أن يتدخل زملاؤها ويتمكنوا من تقييدها.

كما ظهرت على الأرض قطعة شعر مستعار، فيما سُمع صوت الموظفة وهي تطلق عبارات نابية خلال الشجار.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع الفيديو، حيث انتقد بعضهم تصرف الموظفة وطالبوا بمحاسبتها وإنهاء عملها، بينما لم تكشف الشركة حتى الآن عن وضعها الوظيفي أو حالة الزبون.

وسخر أحدهم من الحادثة قائلا: "لقد حصلت على "دبل دبل" مع أيد نيئة إضافية ههه"، في إشارة إلى وجبة "دبل دبل" الشهيرة من المطعم.

ويأتي هذا الحادث بعد شجار جماعي آخر وقع داخل أحد فروع "إن-إن-أوت" في أريزونا في 13 يوليو، عندما اشتبكت مجموعة من المراهقين باللكم والطرح أرضا وسط المطعم، ما دفع بعض الزبائن إلى الفرار من المكان.